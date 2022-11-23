В ОП объяснили, зачем вводить ограничения цен на российскую нефть

В Офисе Президента Украины объяснили, зачем в США ввели ограничения цены на российскую сырую нефть.

Об этом написал глава ОП Андрей Ермак у себя в Telegram.

Он отметил, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обнародовало Решение в соответствии с разделом l(a)(ii) Исполнительного Указа Президента США №14071 о внедрении политики ограничения максимальной цены на российскую сырую нефть.

Согласно решению, Министр финансов США по согласованию с Государственным секретарем США, определили, что запреты применяются к таким категориям услуг, которые касаются морской транспортировки сырой нефти происхождения из российской федерации:

- торговые/товарные брокерские операции;

- финансирование;

- транспортировка;

- страхование, включая перестрахование;

- регистрация судов;

- таможенные брокерские сервисы.

«В связи с этим запрещены, за исключением случаев, предусмотренных законом или генеральными лицензиями или другим видом разрешения со стороны OFAC, такие виды деятельности: экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов, или физическим или юридическим лицом США, где бы она ни находилась, любой из упомянутых услуг любому лицу, находящемуся в российской федерации», - отметил Ермак.

Также запрещены любые операции, связанные с разгрузкой сырой нефти происхождением из российской федерации, за исключением разгрузки сырой нефти, которая необходима для решения упомянутых аварийных ситуаций на судне. Также запрещены любые сделки, связанные с продажей сырой нефти происхождения из российской федерации.

Напомним, замминистра юстиции Ирина Мудра заявила, что как суверенные, так и частные активы рф будут источником выплаты компенсаций Украине.