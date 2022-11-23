В Николаевской ОВА напомнили, что платят $100 за информацию о корректировщиках вражеского огня

Николаевская ОВА напомнила о вознаграждении в $100 за информацию о каждом из фактов о вражеских корректировщиках огня.

Соответствующее сообщение размещено на странице администрации Facebook.

«Помоги сохранить Николаевщину от обстрелов. Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь оккупанта, военных рф и помогают им», - говорится в сообщении.

Следующие сведения нужно отправить на электронный ящик - 100otkima@gmail.com:

1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).

2. Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным рф.

3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

«После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации вы получите вознаграждение в размере $100», - сообщили в ОВА.

Напомним, в июле глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня.