Мобилизованные россияне пополняют оккупационные подразделения на территории Украины, - ГУР

За счет мобилизованных россиян командование рф пополняет части и тактические группы на территории Украины.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в передаче «Хроники войны».

Он отметил, что далее россияне попытаются создать определенный резерв во всех военных округах, в том числе возможное привлечение мобилизованных в Южный военный округ, поближе к Херсонской области.

«Одна из основных целей мобилизации – пополнение частей и тактических групп, которые сегодня участвуют в боевых действиях на территории Украины. Далее – это создание частей резерва во всех военных округах России. Такие части, к примеру, создаются даже на Северном флоте. И, конечно, я бы сказал об установлении нового режима дивизии краевых войск. Потому что это один из подходов России по увеличению численности войск у нашей границы. Конечно же, возможное привлечение этих войск на территории Украины. К примеру, на Херсонщине. Нам известно о плане перевода этих войск под ответственность Южного военного округа», – заявил представитель ГУР МО Украины.