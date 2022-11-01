Еще одна сенсация: Япония обыграла Германию на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Японии неожиданно обыграла сборную Германии в матче первого тура чемпионата мира по футболу 2022 года со счетом 1:2.

Об этом сообщает football24.ua.

Немцы в начале тотально доминировали (владение достигало 87%). Были единичные ошибки на своей половине, которыми воспользовалась Япония. Азиатцы сделали ставку на быстрые контрвыпады и даже забили, но Маэда залез в офсайд. Со временем давление на ворота Гонды только усилилось.

Атаки Бундестим в большинстве своем завершались дальними выстрелами. Форварды заставляли Японию сесть поглубже, растягивали по флангам и затем катили под удары Киммиха и Гюндогана. Японцы часто вскрывали 14 зону (по центру перед штрафной) и разрешали избивать.

Вышедшие во втором тайме Асано и Доан разорвали защиту Германии в скоростных контратаках. Если немцы без проблем справлялись с атакой соперника в первом тайме, то во втором это давалось намного реже.

Япония после перерыва активизировалась: выше прессинговала, более агрессивно встречала, большими силами атаковала. И это принесло результат. Появились подходы к воротам (в первом тайме – 1 удар, во втором – 11). Ито начал на фланге накручивать соперников – Нойер чудом потянул удар в упор.

Немецкая оборона мгновенно уплыла, не выдержав таких скоростей. В штрафной образовался проходной двор. Следствие – два пропущенных. Минамино грамотно открылся и прострелил, заставив Нойера выбивать на удачу. Доан успел на добивание и сравнял счет.

А спустя несколько минут Япония вырвала победу. Асано зацепился за дальнюю передачу Итакуры, опередил Шлоттербека и забил с острого угла. Интересно, что авторы голов в ворота Германии начинали эту игру на скамейке запасных и вышли на поле после первого тайма.

Напомним, Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 по футболу.