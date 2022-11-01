Поспред рф в ООН небензя признался, что россия обстреливает Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров

Постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя после очередного массированного ракетного обстрела агрессором Украины обвинил в жертвах среди мирного населения и повреждении мирной инфраструктуры украинскую ПВО и «накачку Украины оружием» со стороны Запада.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Совбезе ООН.

Представитель страны-агрессора заявил, что якобы Украина размещает ЗРК среди жилой застройки.

- В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые россия и не целилась, - заявил Небензя.

Постпред рф в ООН также заявил, что ракеты, попавшие в среду в жилые дома в Киеве и Вышгороде, – это якобы «американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву».

- Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов, - обратился он к Западу.

По словам Небензи, российские войска продолжат наносить удары, пока Киев не займет «реалистическую позицию» и не вернется за стол переговоров. При этом постпред не уточнил, как удары по гражданской инфраструктуре отражаются на боеспособности ВСУ.

Следует отметить, что на заседании Совбеза ООН выступил также Президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал поддержать украинскую формулу мира и осудить энергетический террор российской федерации.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя очередной массированный ракетный удар россии по Украине, заявил, что подобные действия рф не приблизят переговоры.

Как известно, 28 октября постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут «распространять комаров, зараженных опасными вирусами».

3 ноября, Совет Безопасности ООН большинством голосов отверг предложенную россией резолюцию по созданию комиссии по расследованию того, что Москва называет «деятельностью биолабораторий США в Украине».

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это мероприятие «колоссальной тратой времени» и описала утверждение россии как «чистой воды выдумки, выдвинутые без всяких доказательств».

А представитель Албании в ООН Ферит Ходжа подверг критике россию за то, что она загружает Совет Безопасности своими пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не является правдивым.