Война на Николаевщине: Вчера оккупанты обстреляли из РСЗО акваторию Очаковской общины

Почти вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, свободна от русских кафиров. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.

При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 23 ноября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

09:48 Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:30 утра 24 ноября.

Вчера, 23 ноября, около 12:30 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины Николаевского района. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Также в Николаевской ОВА сообщили, что по состоянию на 24 ноября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13620 гражданских объектов.

Из них:

- объекты жилищного фонда – 8771;

- медицинские учреждения – 92;

- учебные заведения – 388;

- заведения культуры – 184;

- объекты промышленных предприятий – 189;

- объекты жизнеобеспечения: газо – 993, электро – 819, водо – 30, теплоснабжение – 96;

- другие не военные объекты – 2058 год.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

В настоящее время без газоснабжения всего 6414 потребителей.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 87 населенных пунктах (в четырех – частично) Баштанского и Николаевского районов.