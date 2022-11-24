Рф активно готовится к обороне Крыма и строит позиционные районы, – разведка

россия активно готовится к обороне Крымского полуострова, в частности создает позиционные районы на севере Джанкойского района.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк рассказал в комментарии «Укринформ».

Андрей Черняк отметил, что военная разведка Украины на сегодняшний день не фиксирует эвакуации захватчиков с севера Крымского полуострова.

– Однако мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВС Украины, – отметил Андрей Черняк.

Говоря об эвакуации россиян и коллаборантов из Херсона, Запорожья, представитель военной разведки отметил, что большинство из них пытается попасть не в Крым, а на территорию россии.

– Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину, – акцентировал Андрей Черняк.

Он добавил, что захватчики в Крыму пытаются держать корабли черноморского флота, военную технику под постоянным прикрытием систем противовоздушной обороны, в том числе наземных систем.