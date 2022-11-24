ВСУ обратились к белорусам с предупреждением о российских провокациях, под угрозой может оказаться местная АЭС

Вооруженные Силы Украины распространили срочное обращение к народу республики беларусь, в котором предупредили о возможных провокациях россиян в виде терактов, в том числе и на АЭС. Таким образом, кремль пытается втянуть белорусов в войну с Украиной.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Спецслужбы рф готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности – АЭС «Островец», – говорится в обращении.

В ГШ ВСУ заявили, что россия пытается втянуть РБ в войну с Украиной «любыми путями».

ВСУ просят белорусов требовать от их руководства соблюдения статьи 18 Конституции РБ, отслеживать действия подозрительных лиц и транспорта возле объектов критической инфраструктуры, сообщать об этом правоохранителям, а если не будет реакции с их стороны – информировать мировое сообщество всеми доступными способами.