Премьер Моравецкий просит Германию передать Украине Patriot для Польши

Развертывание зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Германия пообещала Польше, с украинской стороны границы позволит защитить небо над западной частью Украины.

Об этом перед началом саммита Вышеградской группы заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает «Укринформ».

– Мы хотим, чтобы это пространство охранялось как можно лучше, ведь ракеты и бомбы падают на Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ковель, Ровно, Луцк, эти города должны быть защищены. Оттуда бегут волны беженцев в Польшу, и мы боимся очередной волны. Мы обсуждали, как лучше всего использовать немецкое предложение (передать Польше ЗРК Patriot – ред.), чтобы защитить как можно большую часть находящейся под угрозой территории, - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что такое предложение Варшавы является «хорошим», поскольку защитит западное пограничье Украины.

– Делаем все возможное, чтобы гарантировать как можно большую безопасность в этой части Европы – констатировал Моравецкий.

Он добавил, что сейчас Украина защищает целую Европу.

- Если проиграет Украина, то пути пойдет дальше, - подчеркнул глава польского правительства.

Премьер Польши отметил, что во время встречи с главами правительств Вышеграда в Кошице будут обсуждаться вопросы безопасности, в частности, энергетической безопасности.

Моравецкий также сообщил, что во время саммита он будет убеждать премьера Венгрии Виктора Орбана, чтобы Будапешт как можно скорее согласился на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Он отметил, что в последние месяцы страны Вышеграда поделены в вопросах поддержки Украины (через радикальную позицию Венгрии – ред.). Глава правительства РП подчеркнул, что нельзя допустить из-за этого «распад Вышеградской группы».