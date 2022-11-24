Треть военнослужащих, возвращенных во время последнего обмена пленных, имеют ранения

Около трети освобожденных накануне из плена украинских защитников имеют ранения разной степени тяжести. Пока им предоставляется вся необходимая помощь.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Как известно, во время последнего обмена Украина вернула домой 35 военнослужащих и одного гражданского.

– Около трети из тех, кого вчера Украина вернула благодаря тяжелой и долгой совместной работе многих учреждений, организаций и ведомств, треть – ранены разной степени тяжести. Всем им сейчас оказывается помощь. Месяцы пребывания в плену, конечно, – это испытание, это удар и по физическому состоянию, но это тоже серьезное испытание и тяжелая морально-психологическая ситуация. Поэтому всем освобожденным защитникам оказывается профессиональная помощь. Впереди – долгий процесс реабилитации, восстановления, но главное, что они уже дома, они связались со своим командованием, своими родными и все будет хорошо, – сообщил Юсов.

Он также напомнил, что многие защитники еще находятся в плену, еще многие украинские семьи ждут возвращения своих родных, и работа над этим ведется. Все обязательно будут возвращены, заверил представитель разведки.

Отвечая на вопрос об условиях содержания пленных, Юсов отметил:

– Прежде всего, нужно напомнить еще раз не себе, потому что мы это хорошо знаем, а всему миру, что российская федерация не предоставляет доступ Международному комитету Красного Креста, ООН к условиям содержания украинских военнопленных на постоянной основе. То есть Красный Крест не может мониторить, проверять условия содержания, оказание медицинской помощи, состояние здоровья и т.д. Это совершенно не соответствует Женевской конвенции и международному праву, в отличие от Украины, которая такой доступ обеспечивает и гарантирует содержание согласно Женевской конвенции.

Он также добавил, что условия в разных местах содержания очень разные, но есть информация во многих случаях о неудовлетворительных условиях пребывания.

Напомним, что в результате последнего обмена российского плена вернулись еще четверо николаевских морских пехотинцев.