В российской ракете Х-101 нашли американские компоненты, - Defense Express

В российской крылатой ракете Х-101 обнаружили американские модульные детали.

Об этом сообщает Defense Express.

В Киевской области обнаружили остатки сбитой ракеты Х-101. Ее фотографии опубликовал начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Тем не менее, особое внимание привлекает фотография части энергообеспечения ракеты. Источники передали подробные фотографии этой части.

За ними удалось установить, что это за микросхемы и их производитель. На фото блоки DC-DC – преобразователи от американской компании Vicor. Эта компания поставляет свою продукцию Пентагону через прямые контракты. Компания является поставщиком комплектующих для конечной продукции ряда производителей, включая в аэрокосмической сфере.

Однако в издании отмечают, что значительная часть продукции не подходит под станционные товары и доступна для продаж даже на Aliexpress. Использование таких компонентов в военной продукции говорит только об одном — ВПК России зависит от внешних поставок. Сейчас в РФ производится до 180 ракет Х-101 в год.

Напомним, что ФБР расследует как в российской военной технике оказались американские микросхемы.