Подчиненные подозреваемого в госизмене президента «Мотор Сич» пытались вывезти из Украины его скифское золото и элитные авто на сотни миллионов, – СБУ

СБУ разыскала активы президента АО "Мотор Сич" на сотни миллионов гривен. Среди изъятого – раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси. Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В результате следственно-оперативных действий установлены участники сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.

Именно они пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти «активы» за пределы нашего государства.

Впрочем, контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение, своевременно установили местонахождение этих тайников и их организаторов.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли: семь элитных автомобилей, в том числе четыре раритетных; катер; три охотничьих ружья и винтовку; обилие предметов старины народов Европы.

Все имущество направлено на экспертизу. Продолжаются меры по наложению на него ареста.

Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения «любителя Искандера-М», которые склоняли работников завода к сбору подписей под «коллективным обращением» по поводу смягчения меры пресечения для их руководителя.

Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и последующими «последствиями».

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по блокированию правонарушений проводились сотрудниками Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, СБУ задержала президента "Мотор Сичи" Богуслаева 22 октября по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве рф. СБУ в подтверждение своих действий публиковала «перехваты» разговоров президента «Мотор Сичи» о поддержке оккупантов и поставке им авиационных деталей

Позже оказалось, что Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года.

Также ранее сообщалось об аресте имущества президента "Мотор Сич" Богуслаева на сумму 1 миллиард гривен.