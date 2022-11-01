В Украине не работает половина базовых станций связи, а самая плохая ситуация была на Николаевщине – граждан просят экономно пользоваться мобильниками

По состоянию на середину дня 24 ноября по всей Украине работает только около 44% базовых станций связи, самая плохая ситуация наблюдается в Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Госспецсвязи Владимир Кондрашов.

Худшая ситуация наблюдается на Николаевщине (работает менее 10% базовых станций), Кировоградской и Харьковской (менее 20%).

– В остальных регионах ситуация стабилизируется. С утра сегодня работало около 50% станций полосового интернета, – сказал Кондрашов.

Кондрашов заверил, что специалисты работают по восстановлению связи.

– Мы получаем от партнеров соответствующее телекоммуникационное оборудование, в частности для восстановления связи в Херсонской области, – добавил он.

Также при полном отключении света и отсутствии связи Кондрашов посоветовал пользоваться стационарной или фиксированной связью.

Кондрашов призвал украинцев очень экономно пользоваться мобильной связью и интернетом, поскольку после массированных ракетных атак соответствующее оборудование работает на грани возможностей.

- Мы просим пользоваться мобильной связью и интернетом очень экономно, в условиях ракетных атак и перебоев с электропитанием сети работают на грани своих мощностей, и темпы их восстановления будут намного ниже, чем были до российского полномасштабного вторжения, - сказал Кондрашов.

Также при полном отключении света и отсутствии связи Кондрашов посоветовал пользоваться стационарной или фиксированной связью.

Восстановление и поддержание стабильности сетей зависит от многих факторов, в частности ситуации безопасности, ситуации с электроснабжением, состоянием сетей и оборудования, рассказал представитель Госспецсвязи.

– Просим граждан с пониманием относиться к трудностям в работе сетей. Уже сегодня благодаря совместной работе ряда государственных органов, институций, служб, мобильных операторов, операторов электронных коммуникаций, наших международных партнеров удалось значительно увеличить количество базовых станций мобильной связи, в том числе только что освобожденных от российских захватчиков территорий, - обратился Кондрашов.

Кроме того, специалист проинформировал, что идет процесс обеспечения операторов электронных коммуникаций альтернативными источниками питания, и он уже налажен как самими компаниями, так и благодаря международной помощи и поддержке.