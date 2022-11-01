НАТО поможет Украине в отражении российских кибератак

Госслужба специальной связи и защиты информации Украины продолжает активно сотрудничать с Объединенным центром передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

Об этом сообщили в Госслужбе специальной связи.

"Директор CCDCOE Март Ноорма подчеркнул, что Центр будет всесторонне поддерживать Украину в противостоянии киберагрессии со стороны россии и ожидает завершения всех процедур, необходимых для вступления нашего государства в CCDCOE", - говорится в сообщении.

Ведомства обсудили практическое взаимодействие и сотрудничество между подразделениями Госспецсвязи, ответственными за кибербезопасность, с Центром, а также противостояние Украины кибератакам и помощь CCDCOE в обеспечении киберустойчивости нашего государства.

Кроме того, CCDCOE рассматривает вопрос привлечения представителей Украины к будущим киберучениям с использованием мощностей Госспецсвязи.

В августе 2021 года Украина подала заявку на членство в CCDCOE, которая была единогласно поддержана 4 марта этого года.