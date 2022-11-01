СБУ и ГБР из-за угроз госбезопасности обыскали VS Energy, которой владеют подсанкционные россияне – этой компании подконтрольны шесть облэнерго

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и прокурорами Офиса Генерального прокурора провели обыски в энергетической компании VS Energy, владеющей рядом облэнерго.

Об этом сообщили в прессслужбах СБУ и ГБР.

Конечными бенефициарами VS Energy являются граждане рф. В то же время, эти лица являются фигурантами санкционных списков СНБО и подозреваются в создании преступной организации, которая вредит государственной безопасности Украины.

Следовательно, действия правоохранителей направлены на минимизацию влияния россии на энергосистему нашего государства, которая стала одной из приоритетных целей российской агрессии, особенно накануне отопительного сезона.

Так, по данным следствия, у компании есть в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

При этом среди ее владельцев: бывший вице-спикер совета рф, владелец футбольного клуба ЦСКА; бывший вице-спикер госдумы рф; представитель криминалитета рф, так называемый «вор в законе». Судя по этому, речь идет о Евгении Гинере, Александре Бабакове и Михаиле Воеводине.

По имеющейся информации, эти лица совместно с оборонным концерном рф принимают участие в разработке и изготовлении товаров военного назначения и финансируют эту деятельность. Таким образом, создают угрозу обороноспособности и экономической безопасности Украины.

Кроме доли на украинском энергорынке, они владеют активами в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора.

Следственные действия в подконтрольной им энергетической компании происходили по статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 190 (Мошенничество);

ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности);

ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ст. 258-5 (Финансирование терроризма);

ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги);

ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

11 ноября 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица подконтрольные чиновникам и депутатам российской федерации.

В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО «Житопроизводлэнерго» (95,54%), АО «Херсоноблэнерго» (99,99%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), АО «Черновцыоблэнерго» (96,78) %) и АО «Ровнооблэнерго» (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО «ВС Груп Менеджмент» и нидерландские «ВС Энерджи Интернешнл Н.В.» и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.