19 защитников Мариуполя, 15 пленных с ЧАЭС и 7 с острова Змеиный: Глава ОП Ермак о части тех, кого освободили из плена рф

Украина вернула из российского плена еще 50 украинских воинов.

Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Очередной обмен пленными – #наши дома. Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – ГНСУ, 2 из ТРо. Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов.

Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный. Продолжаем работать над освобождением из плена всех наших людей. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем всех», - написал Ермак.