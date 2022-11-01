В ЕС признали, что лукашенко нужно отдать под трибунал за поддержку агрессии рф

Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявлено, что режим беларуского диктатора александра лукашенко несет такую же ответственность за войну против Украины, как и рф, и лукашенко должен предстать перед международным трибуналом.

Об этом сообщает Лига.net.

Депутаты Европарламента приняли три резолюции: о нарушениях прав человека в Афганистане, Конго и Беларуси.

В резолюции по Беларуси Европарламент решительно осудил необоснованные и политически мотивированные приговоры, вынесенные более чем 1400 политзаключенным в Беларуси.

Также, поддерживая позицию беларуской оппозиции о том, что страна должна быть признана оккупированной территорией, с которой должны быть немедленно выведены российские войска, Европарламент решительно осудил участие режима лукашенко в войне россии против Украины.

В резолюции отмечается, что режим лукашенко разделяет с россией ответственность за военные преступления в Украине, за которые он должен понести ответственность, представ перед международным трибуналом и Международным уголовным судом.

Депутаты Европарламента призвали страны ЕС и Еврокомиссию ввести против Беларуси те же санкции, что и против россии.