В россии мужчина расстрелял троих человек на улице, а после застрелился сам

В российском Крымске (Краснодарский край) на улице рядом с торговым центром «Славянский» мужчина расстрелял из охотничьего ружья троих мужчин, а после застрелился сам.

Об этом сообщает местная полиция.

В результате погибли четыре человека, включая стрелка. Управление Следственного комитета (СКР) по региону возбудило уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство одного. По данным следствия, причиной случившегося мог стать развод и спор вокруг квартиры.

Сообщается, что мужчина знал двоих убитых и, вероятно, был с ними в ссоре.

«По предварительным данным, сегодня, находясь на улице Синева в городе Крымске, 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 года рождения и 1969 года рождения, которые от полученных повреждений скончались на месте. Кроме того, фигурант из того же ружья произвел выстрел в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается»,— говорится в сообщении регионального управления СКР.

РосСМИ сообщают, что стрелок в итоге покончил сам с собой.

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