Данилов потвердил ликвидацию в Крыму 10 иранских инструкторов, которые обучали россиян

В Крыму были ликвидированы иранские инструкторы, обучавшие российских оккупантов обращению с дронами-камикадзе Shahed-136.

Эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет Guardian.

- Ты не должен находиться там, где не должен быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить, – подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим, что еще в октябре в Израиле сообщали о том, что 10 иранских инструкторов были убиты в результате ударов Вооруженных сил Украины по оккупированному Крыму. Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет мишенью для ВСУ.