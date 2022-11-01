Мирное урегулирование без Крыма – это пустая трата времени, - Зеленский о переговорах с рф

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть варианты невоенного возвращения Крыма, однако призывает не терять время на варианты, не предусматривающие деоккупацию полуострова.

Об этом Зеленский сказал в интервью Financial Times, передает Украинская правда.

- Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за… Если решение [не предусматривает] деоккупацию и [Крым] является частью рф, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени, – говорит Зеленский.

Некоторые западные партнеры обеспокоены тем, что любая попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны москвы, возможно, даже к применению ядерного оружия. Зеленский отметил, что судьба Крыма поднимается на международной повестке дня.

Президент также заявил, что атаки на объекты гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что москва не намерена вести переговоры о прекращении войны. Зеленский подчеркнул, что новая стратегия россии по уничтожению инфраструктуры Украины и погружение ее во тьму не ослабит решимость страны освободить все оккупированные земли. Президент вновь подчеркнул, что долговременного урегулирования войны не будет, если россия не уйдет со всех оккупированных ею территорий.