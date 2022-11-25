ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ уничтожили комплекс С-300, который обстрелял роддом в Вольнянске

Уже 275-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 24 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 ноября.

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4:09 ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в роддом в Вольнянске в Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

23 ноября в результате вражеских ракетных обстрелов по медучреждению в Вольнянске погиб новорожденный мальчик.

“В тот же день наши силы сопротивления оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия ВСУ нанесла точный удар. 23 ноября около 13:40 в селе Зеленый Яр наши бойцы ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, затем третий еще более мощный – сработала детонация. Оккупанты запаниковали – начали обыски, выводили жильцов из домов, проверяли телефоны. Были слышны автоматные очереди”, - рассказал Федоров.

3:55 Украинские операторы дронов уничтожают оккупантов под Бахмутом.

3:47 Украинские вертолеты на передовой.