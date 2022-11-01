В Германии ответили на предложение Польши передать Украине ЗРК Patriot

Системы ПВО Patriot, которые Германия намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Reuters.

– Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, что означает, что они предназначены для развертывания на территории НАТО, - подчеркнула министр.

– Любое использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками, – добавила она.

Германия предложила усилить противовоздушную оборону Польши зенитными ракетными комплексами Patriot. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился с предложением отдать эти системы Украине, поскольку развертывание ЗРК с украинской стороны границы позволит защитить небо над западной частью Украины.