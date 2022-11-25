Ущерб экологии Украины от войны превысил ₴1,3 триллиона

Ущерб Украины в сфере экологии за 9 месяцев полномасштабной войны оценивается в 1,387 триллиона гривен.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Игорь Зубович во время конференции «Ущерб, нанесенный россией экологии Украины за 9 месяцев войны».

– На сегодняшний день только по трем имеющимся методикам начислено уже более 1,387 триллиона гривен. Атмосферному воздуху нанесен ущерб на 927,6 миллиарда гривен, земли из-за загрязнения и засорения – 443,7 миллиарда гривен, а общая сумма ущерба, нанесенная водным объектам, составляет 15,7 миллиарда гривен, – уточнил чиновник.

Он отметил, что это не окончательная цифра, ведь Государственная экологическая инспекция постоянно получает новую информацию и уточняет данные. Ущерб может значительно возрасти после того, как инспекция выяснит все масштабы разрушения. К примеру, в Харьковской области после деоккупации зафиксировано 26 экологических преступлений, по ним уже ведется расследование для фиксации ущерба.