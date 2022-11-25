Эксперты МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии прибыли на все АЭС Украины с целью предоставления персоналу поддержки и помощи.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

– Недавно Украина призвала МАГАТЭ обеспечить, как это было с Запорожской АЭС, поддержку и помощь на местах – Ровенской, Хмельницкой, Пивденноукраинской, а также Чернобыльской АЭС. Эта поддержка началась. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить ядерный инцидент на всех украинских АЭС, – рассказал он.

Он напомнил, что эксперты МАГАТЭ с начала сентября находятся на ЗАЭС, оказывая поддержку и помощь персоналу станции. По словам гендиректора, уже виден прогресс в создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг этой АЭС.

– Но в то время, когда мир сфокусирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы, мы не должны забывать о других ядерных объектах страны, – подчеркнул Гросси.

My statement on situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine , part 2 of 2. pic.twitter.com/4esKj4NWIJ — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022

Напомним, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах и вывести военнослужащих из Запорожской АЭС.