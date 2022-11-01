В Киеве задержали агента, которого еще до полномасштабного вторжения рф закинули из Крыма для подготовки диверсий

Контрразведка СБУ разоблачила еще одного внедренного в Украину агента ФСБ, которого оккупанты перебросили из временно оккупированного Крыма в Киев за месяц до полномасштабного вторжения. Под видом посещения родственников он некоторое время находился в спящем режиме, а когда получил указание действовать – его задержала СБУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.

Полученную информацию он должен был передавать агрессору для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе.

После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков, за что получил от них назначение в созданное оккупантами местное «управление полиции рф».

Таким образом, он попал в поле зрения фсб, которое решило завербовать его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию.

Именно такую команду он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения.

Для выполнения враждебных задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно уличили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации.

В ходе обыска по месту временного пребывания задержанного в Киеве правоохранители обнаружили: внутренний паспорт гражданина рф и российский паспорт для выезда за границу; мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки по ФСБ через анонимный Телеграм-канал; материалы, подтверждающие прохождение «спецкурса» на территории временно оккупированного Крыма.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как СБУ разоблачила россиянина, готовившего государственный переворот в Украине.