На Херсонщине продолжают находить тела убитых оккупантами местных жителей

В Херсонской области продолжают фиксировать убийства оккупационной армией мирного населения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполции в Херсонской области.

В полицию поступило сообщение от женщины, что в начале ноября ее брат вместе со знакомым уехали из села на автомобиле «Москвич» в Берислав за продуктами и домой не вернулись. Родственники сами пытались разыскать пропавших и возле одного из сел обнаружили остатки автомобиля, похожего на «Москвич» с остатками тел людей. Полиция проводит расследование происшествия, устанавливает личности и обстоятельства гибели.

Также полиция расследует обстоятельства гибели жителя одного из сел Чернобаевской сельской общины. По словам его сына, отец исчез примерно 8 месяцев назад. Из-за оккупации населенного пункта разыскать мужчину не было возможности. 23 ноября сын обнаружил остатки тела своего отца в лесополосе. Как утверждает заявитель, его отец помогал ВСУ. Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Кроме того, из пгт Высокополье и пгт Великая Александровка продолжают поступать сообщения от местных жителей о фактах мародерства и повреждения имущества российскими военными в период оккупации населенных пунктов. Военнослужащие рф угоняли у населения автомобили, скутеры, из домов вывозили бытовую технику, а также повредили все солнечные панели.

За прошедшие двое суток правоохранители открыли 41 уголовное производство по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области. Военные преступления рф задокументированы. Полиция начала уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Напомним, как на Херсонщине в одном из домов оккупанты расстреляли шестерых взрослых и одну несовершеннолетнюю а затем взорвали здание.