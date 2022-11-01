Британская разведка: россия несет «особо большие потери» на Востоке Украины

Ликвидированные оккупанты на Бахмутском направлении Британская разведка сообщает о значительных потерях мобилизованных оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

В отчете разведки говорится о боях вокруг городов Сватово и Бахмут.

В частности, враг попал под артиллерийский обстрел в районе Сватово Луганской области. По данным разведки, там оккупанты понесли «особо большие потери».

«В Донецкой области резервисты погибли в большом количестве во время лобовых штурмов хорошо установленных украинских рубежей обороны вокруг города Бахмут», – говорится в отчете.

Также британская разведка сообщает, что мобилизованные россияне не прошли надлежащего медицинского осмотра, поэтому многие из них страдают хроническими заболеваниями. По данным британской стороны, в рф ожидается увеличение акций протеста против мобилизации.

В сети в последнее время появляется довольно много видео, на которых зафиксированны большие потери оккупационной армии в боях за Бахмут.