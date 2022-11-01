Николаевский фотограф показал Снигиревку после освобождения от оккупантов

Николаевский фотограф Виктор Аджамский показал кадры из освобожденной Снигиревки.

Фото из деоккупированного города он опубликовал на своей странице в Facebook.

В объектив фотографа попали десятки разрушенных зданий: вокзал, отделение полиции, предприятия, дома.

Также в городе после оккупантов можно найти их документы, ящики от боеприпасов, предупредительные надписи с угрозой расстрела.

Территория частично остается опасной даже после освобождения города Вооруженными силами Украины – оккупанты оставили после себя много взрывоопасных ловушек, которые до сих пор ликвидируют взрывотехники.