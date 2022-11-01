Рф продолжает покупать микросхемы для своих ракет – в ГУР просят западные компании прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС

Россия продолжает покупать у иностранных компаний микросхемы с навигационной системой ГЛОНАСС.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что за последние две недели Украина подверглась самым масштабным обстрелам за весь период полномасштабной войны. 15 ноября россия выпустила по украинским городам и селам около 100 ракет. В Киеве поврежден жилой дом – по меньшей мере, один человек погиб. Из-за массированных обстрелов жители Киева, Харькова, Житомира, Львова, Тернополя, Ровно, Хмельницкого и многих других населенных пунктов частично или полностью остались без света и воды.

23 ноября украинские силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет и пять дронов-камикадзе, которые российские войска выпустили по Украине. Несмотря на это, рф все же нанесла ущерб энергетической и гражданской инфраструктуре. Большинство украинских городов были обесточены. Российские ракеты попали в три многоэтажных дома, погибли 10 человек.

Массированный обстрел Украины со стороны рф привел не только к гибели людей и значительным повреждениям украинской инфраструктуры, но и задел электросети Молдовы, оставив часть страны без света.

В ГУР МО объяснили, что российские ракеты не достигают целей без четких координат, определяющих навигационные системы, заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Для управления ракет россия использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно ее используют российские военные для оружия на украинские города.

«В российской навигационной системе есть слабое место – ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями. В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС – обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей. Чипы принимают и обрабатывают координаты ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру», – добавили в украинской разведке.

Ряд иностранных компаний до сих пор продолжает производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцария);

STMicroelectronics (Швейцария);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгия);

Antenova (Британия).

Россия, в свою очередь, продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. Они применяются по меньшей мере в таких видах оружия, таких как беспилотники «Орлан-10» и Shahed-136, РСЗО «Торнадо-С» и «Смерч», ракеты «Искандер», «Калибр» и «Кинжал», а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

«Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранному производству россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий. Иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность россии, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и убрать функцию поддержки этой навигационной системы со всех своих устройств», – обратились в ГУР МО.

Напомним, что ФБР расследует, как в российской военной технике оказались американские микросхемы. Впоследствии также сообщалось, что россия годами накапливала микросхемы, используемые для производства высокоточных ракет и начала готовить арсенал этого оружия после 2014 года.

В недавно сбитой российской крылатой ракете Х-101 также обнаружили американские модульные детали.