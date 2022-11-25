Отбирал ценности, пытал и угрожал расстрелять: На Черниговщине еще одного оккупанта заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

В Черниговской области в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины). Приговором суда он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора

В суде доказано, что 28 марта во время оккупации армией рф села Старый Быков Нежинского района обвиняемый жестоко обращался с местными жителями. Он отнимал у них мобильные телефоны и сбережения. Также, угрожая расстрелом, он требовал сведения о расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Не получив необходимых сведений, военнослужащий рф удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение трех суток в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.

Напомним, как десять боевиков «л/днр», плененных при контрнаступлении на Юге, получили от 13 до 15 лет тюрьмы.