Во время обыска УПЦ МП на Буковине СБУ обнаружила российские методички, гражданство рф у руководства и документы оккупантов

Служба безопасности провела обыск на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП), в результате которого обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях «московской церкви» и другое.

Правоохранители также нашли склады с оптовыми партиями пророссийской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов.

Кроме того, при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений оккупантов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – вид «героя России», подписанный министром обороны россии за «захват Крыма» в 2014 году.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), продолжаются процессуальные действия.

Напомним, как СБУ рассказали о результатах обысков в Киево-Печерской лавре.