В кремле готовы потерять 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными, - росСМИ

В кремле прогнозируют, что к лету следующего года безвозвратные потери среди мобилизованных оккупантов могут составить около 100 тысяч человек.

Об этом сообщают “Важные истории”.

Издание со ссылкой на источники в генеральном штабе и фсб утверждает, что путин не оставляет планов взять Киев. Для достижения своей цели он готов воевать несколько лет, не считаясь с потерями.

- Если в общих чертах, то план примерно такой: пока выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных. А затем начать все по новой весной, - говорит источник, близкий к фсб.

По его словам, политическое и военное руководство рф понимает, что этот план подразумевает большие потери:

- К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками.

Это подтверждает источник, близкий к генеральному штабу:

- Сейчас задача – уплотнить и закрепить линию фронта. Из-за нехватки людей иногда вообще не было людей на второй линии обороны. В некоторых местах она пустовала с интервалами до 20 километров. Сейчас эти места заполняют мобилизованными.

По словам источника, к весне следующего года минобороны рф планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных.

Во время осенней мобилизации минобороны россии призвало около 300 тысяч человек. Это значит, что если сбудутся худшие прогнозы кремля, то к лету следующего года каждый третий из мобилизованных будет либо убит, либо взят в плен, либо ранен.