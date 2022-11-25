В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была б обстреляна врагом, - премьер-министр

В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна врагом, а крупнейшая в Европе атомная электростанция, Запорожская, – остается оккупированной. Несмотря на это, на сегодняшний день энергосистема Украины вышла из тяжелой системной аварии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 25 ноября.

По его словам, производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей в потреблении.

«Заживлен почти вся критическая инфраструктура в стране: водоканалы, системы водоотведения, теплокоммунэнерго, котельные, больницы, газораспределительная инфраструктура, шахты. Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по всей территории государства. В среднем от 200 до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы», – отметил Денис Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что более тяжелая ситуация из-за погодных условий в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В Харьковской и Херсонской областях — повреждение инфраструктуры из-за продолжающихся последние два дня массированных обстрелов.

«В целом, в энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит. Поэтому чтобы держать ее в балансе, продолжают действовать как плановые, так и аварийные отключения потребителей», — отметил Глава Правительства.

Денис Шмигаль поблагодарил энергетики за героизм, самоотверженный труд и стойкость, а также подчеркнул, что именно их профессионализм позволил энергосистеме прийти в себя после очередного масштабного удара.

Как известно, после массированных ракетных удоров россии почти вся Украина осталась без электроэнергии. Это привело к отключению водоснабжения и водоотвода, из-за невозможности работы насосных станций, на время исчезала связь. Блэкаут стал следствием повторного массированного удара по энергетической системе Украины.