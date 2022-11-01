Руководитель Николаевской областной варты Кукуруза рассказал о работе организации и первых днях обороны Николаева

Руководитель Николаевской областной варты Николай Кукуруза вспомнил первые дни работы организации, когда началось полномасштабное вторжение, и рассказал о деятельности добровольцев сейчас, когда Николаевская область теряет статус прифронтовой зоны.

О работе Николаевской областной стражи Николай Кукуруза рассказал на канале НИС-ТВ.

– Когда началась война мне начали звонить друзья, товарищи-сотрудники и стали спрашивать, что будем делать. Тем более это был континент такой, которого уже не принимали военкоматы, по разным причинам : кто болен, кто уже в отставке, кому уже нельзя, - рассказал Кукуруза.

По его словам, самым старшим добровольцем стал 71-летний экс-работник патрульно-постовой службы милиции. Как отметил глава Николаевской областной варты, на момент полномасштабного вторжения, у большинства добровольцев, было только охотничье оружие, именно с ним николаевцы и пришли защищать город.

– Первой серьезной такой задачей была транспортировка танков. При нашей помощи и с помощью одного из предприятия Николаевской области, были правильно задействованы тягачи и было перевезено 35 единиц бронированной техники и танков непосредственно, когда они были нужны, - вспомнил Кукуруза.

Он рассказал о том, как во время перебоев со связью именно Николаевская областная варта обрабатывала сигналы о правонарушениях и отрабатывали с полицией эти сигналы. Присоединились добровольцы и к охране правопорядка на улицах.

– Сейчас мы занимаемся непосредственно охраной объектов критически важной инфраструктуры. Это, например, водоканал, склады с гуманитарными грузами, предприятия нуждающиеся в охране, - рассказал он.

По словам главы Николаевской областной варты, добровольцы принимали участие и в боевых действиях.

– Трофейное оружие, которого очень много на нашем направлении было, когда люди приходили к нам, мы ставили сразу на учет, забирали в вооруженную комнату. Это не твое оружие, оно уже государственное, на учете, - рассказывает о правилах в Николаевской областной страже Кукуруза .

Поделился Кукуруза и мыслью о том, считал ли он, что Николаев – пророссийский город. Он сказал, что никогда не думал, что николаевцы ждут россиян. По его мнению, делать вывод о том, как голосовали николаевцы за пророссийские партии не очень верно, потому что поддержка таких политиков шла от пенсионеров, а у них были ностальгические настроения. По мнению Кукурузы, потребность в работе организации не исчезнет и после окончания войны. Ведь многие вопросы нужно будет решить для налаживания жизнедеятельности области.

Напомним, что накануне Дня Независимости глава Николаевской ОВА Виталий Ким наградил наградивших волонтеров Николаевской областной варты. В частности, почетное отличие «Святой Николай Чудотворец» III степени получил руководитель Николаевской областной варты Николай Кукуруза.