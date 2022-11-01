«Верим, что село не забудут и скоро мы вернемся домой»: жительница Благодатного показала разрушенные дома после прихода россиян

Жительница села Благодатное Николаевской области, вернувшаяся в населенный пункт после его освобождения от российских оккупантов, рассказала о своих ощущениях от пережитого и показала, как сейчас выглядят дома николаевцев, к которым приходил «русский мир».
Фото и свой рассказ женщина прислала «Преступности.НЕТ».
«Мы все озабочены, как нам дальше жить и где именно? Действительно село было важно, потому что это прямой путь для врага на Николаев. С марта месяца ежедневно происходили обстрелы из артиллерии и стрелкового оружия. Когда начались обстрелы, спасали жизнь людей - подвалы. Но было очень страшно, когда зашли орки 27 марта на зачистку села. Выводили людей, забирали телефоны, выбивали окна, разрушали имущество», – вспоминает женщина.
После того, как в село вторглись россияне, жители Благодатного начали спасать свою жизнь и многие покинули село.
«Жители села начали спасать жизнь своих детей и, собственно, убегая оставляли все, что наживали годами, потому что невозможно было находиться в деревне. Это был выход в одну сторону. Надежда была вернуться через неделю, но произошло не так, как хотелось», – рассказала она.
Возвращение домой после деоккупации Благодатного стало событием одновременно и радостным, и печальным.
«10 ноября 2022 года благодаря нашим ГЕРОЯМ, нашим защитникам село освободили. Для односельчан это событие радостно и одновременно грустно. Никакого уцелевшего дома не осталось. Но не оставляет надежду на возвращение в родную землю. Мы все верим, что нашу родную деревню не забудут и скоро мы вернемся домой!», – надеется украинка.