ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ГУР опровергли информацию о новом наступлении рф в конце ноября

Уже 276-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 24 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 ноября.

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01:22 Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что информация о планах врага атаковать Украину с севера, со стороны россии и Беларуси в конце ноября не соответствует действительности.

“Цель такой информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войск к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных Сил на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя их”, - считают в ГУР.

Кроме того, такие сообщения имеют целью посеять панику среди украинского общества и являются частью враждебных информационно-психологических спецопераций.

00:37 Опубликовано видео работы украинского снайпера.

00:18 В пятницу утром был взорван вражеский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области. Вражеское вооружение детонировало в течение нескольких часов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.