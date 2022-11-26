Война на Николаевщине: Сутки в области прошли без обстрелов

Почти вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, свободна от российских оккупантов. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.

При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 25 ноября доступна по этой ссылке.

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07:58 В Николаевской области за последние сутки не зафиксированы вражеские обстрелы.