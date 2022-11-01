В Сирии по американской базе выпустили две ракеты

В Сирии 25 ноября ударили двумя ракетами по патрульной базе США.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

«Около 22:31 по местному времени в Сирии две ракеты попали в силы коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате нападения никто не пострадал и не нанес ущерб базе или имуществу коалиции», – говорится в сообщении.

Сирийские демократические силы посетили место отправки ракеты и обнаружили третью невыпущенную ракету.

Американское командование заявило, что ракетная атака подрывает стабильность и безопасность в Сирии и регионе.

О типе ракет и причастности кого-то к этому в ВС США не сообщают.