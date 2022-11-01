«Народный спутник» обнаружил 2,6 тысячи единиц вражеской техники и скрытые позиции оккупантов

ГУР МО провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников. Спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников, позволили выявить значительное количество техники и скрытых позиций врага.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«В целом, благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2600 единиц военной техники. В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК «Искандер», ЗРК «С-300», ЗРГК «Панцирь-С1», вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений врага. Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью. Кроме того, проводить выявление антенных систем и позиций средств ПВО для дальнейшего нанесения огневого поражения», - говорится в сообщении.

Напомним, что Фонд Притулы купил для ВСУ спутник – для этого использовали 600 миллионов гривен, которые сначала собрали на покупку «Байрактара», но затем турецкая компания согласилась бесплатно передать беспилотники ВСУ. После приобретения спутника в соцсетях появилась критика этого шага.

Министр обороны объяснил, почему приобретение «народного спутника» было критически важным для Украины. СНБО также опроверг главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных. В конце сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «за два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект».