Пентагон организовал в Польше базу ремонта для переданной ВСУ артиллерии

Пентагон организовал на территории Польши пункт ремонта поставляемого Украине западного артиллерийского вооружения.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным американских оборонных ведомств, треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии.

Ремонт артиллерии в полевых условиях проблематично для ВСУ, поэтому стало приоритетом для Европейского командования Пентагона стало создание ремонтного центра в Польше.

По данным издания, работы по восстановлению поврежденного в Украине вооружения ведутся на ремонтной базе в последние несколько месяцев.

Состояние украинского оружия является предметом пристального внимания со стороны американских военных чиновников.

«Со всеми возможностями, которые мы предоставляем Украине, а также тем, которые предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы они имели надлежащие пакеты поддержки этих возможностей со временем», – заявил Дэниел Дэй, представитель Европейского командования США.

Когда боеприпасы для украинских орудий советской эпохи, стреляющие снарядами диаметром 152 мм, стали дефицитными вскоре после вторжения, гаубицы стандартов НАТО, стреляющие 155-миллиметровыми снарядами, стали одним из важнейших видов оружия Украины, учитывая огромные запасы совместных снарядов.

Пентагон отправил в Украину 142 гаубицы М777, которых достаточно для оснащения около восьми батальонов, свидетельствует последний подсчет военной помощи США Украине. Украинские войска использовали их для поражения войск противника залпами из 155-миллиметровых снарядов, поражения командных пунктов небольшим количеством высокоточных снарядов и даже для установки противотанковых минных полей.