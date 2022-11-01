На Донбассе оккупанты расстреляли 28 ромов, которые отравили роту рашистов водкой, – перехват разведки

Военнослужащий рф на Донецком направлении рассказывает о беззаконии, которое происходит на оккупированных территориях. В частности, россияне расстреляли на оккупированной территории 28 цыган за то, что отравили их роту водкой.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Знаешь, какой здесь беспредел в городах происходит? Военная полиция, бл*, недавно цыган расстреляла, 28 человек, к стенке их приставила и расстреляла за то, что они дали водку нашим военным и отравили их, нах*й, всю роту. Еб*нутое государство! Как она осталась армия еб*нутая, так она и осталась, бл*, ничего вообще не поменялось, – рассказывает оккупант.

Оккупант добавляет, что рота 96 человек была, а теперь меньше полусотни осталось. При этом часто по ним стреляют свои же.

Российский военнослужащий также рассказывает о росте недовольства, что они как расходный материал и о мыслях расстрелять своего комбата.