В Херсоне задержали еще одного коллаборанта, служившего в оккупационной полиции

В Херсоне задержан предатель, который служил оккупантам в созданной ими «полиции».

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, житель города Херсона во время оккупации населенного пункта согласился на предложение представителей спецслужб рф и вступил в должность так называемого «следователя Суворовского ГОП МВД в Херсонской области».

В занимаемой должности он осуществлял так называемое «расследование уголовных дел», проводил «допросы людей», осуществлял «осмотры мест событий» и прочее.

Мужчину правоохранители разоблачили и задержали в освобожденном Херсоне.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Херсоне работники ГБР нашли полный перечень предателей , несших службу в полиции рашистов.