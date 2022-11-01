В Снигиревке осмотрели тюрьму, которую заселили оккупанты вместо вывезенных заключенных

Прокуроры, следователи СБУ и эксперты провели осмотр Государственного учреждения «Снигиревская исправительная колония № 5» – места дислокации российской армии в городе Снигиревка.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, во время оккупации Снигиревки военнослужащие страны – агрессора вывезли осужденных в Херсон и обустроились в здании исправительной колонии.

Отходя, оккупанты разграбили помещение колонии и оставили ряд следов их пребывания.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время принимаются меры по установлению свидетелей и потерпевших от незаконных действий представителей страны-агрессора.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).

Напомним, что часть заключенных из тюрем в Снигиревке и Херсоне нашли в разных колониях в рф, их здоровье вызывает опасения.