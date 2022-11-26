В Киев с визитом прибыли премьер-министры Польши и Бельгии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в субботу утром, 26 ноября.

Об этом сообщила канцелярия главы польского правительства.

Первым пунктом в повестке дня визита стало возложение цветов к Памятнику жертвам Голодомора.

Затем глава польского правительства встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита Моравецкого сопровождают, в частности, Марцин Пшидач, заместитель председателя польской дипломатии, и Михал Дворчик, министр канцелярии премьер-министра.

Также с визитом в Киев прибыл премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.