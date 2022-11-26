В Николаевской области вручили подозрение еще одному поклоннику «русского мира»

Жителю Благодатненской громады Первомайского района вручили подозрение за оправдание и поддержку вооруженной агрессии военных формирований рф против Украины. Сейчас мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 52-летний сторонник «русского мира», достоверно осведомленный о реальных событиях полномасштабного вторжения врага на территории нашей страны, поддерживал военные действия государства агрессора.

Следователи полиции при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет. Следствие продолжается.

Противоправные действия мужчины разоблачили следователи Первомайского районного отдела полиции вместе с сотрудниками Управления СБУ в Николаевской области.