Жительница Николаевщины передала полиции более тысячи патронов, оставшихся в ее дворе после боевых действий

Жительница села Прибугское Галицыновской громады, нашла на территории своего домовладения патроны к стрелковому оружию. Она передала боеприпасы полицейскому.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Во время патрулирования территории Галицыновской громады к полицейскому офицеру громады обратилась жительница села. Она рассказала, что вернувшись после окончания на территории общины боевых действий к постоянному месту жительства, гражданка убирала двор в ходе чего обнаружила несколько коробок с патронами.

Во время осмотра происшествия правоохранители обнаружили и изъяли патроны к автоматическому стрелковому оружию калибром 5,45 мм в количестве 1077 штук. Патроны ПОГ передал в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления.

«Напоминаем, что лица, добровольно сдавшие органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства освобождаются от уголовной ответственности. Сообщить об их находке можно обратившись непосредственно к полицейскому офицеру громады или в ближайшее отделение полиции, или позвонив по спецлинии 102», – отметили в полиции.

Напомним, как жителей Снигиревки просили добровольно сдать оружие и боеприпасы.