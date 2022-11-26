Украина вернула из плена еще девять военнослужащих и троих гражданских

В результате обмена пленными домой вернулись еще 12 граждан.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, среди освобожденных четверо бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТрО, а также трое гражданских - супруги и мужчина, считавшийся пропавшим без вести.

Среди военных - два офицера, а также семь рядовых и сержантов. Военнослужащие защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что из плена освобождены защитники острова Змеиный, защитники Мариуполя и «Азовстали», взятые в плен на ЧАЭС, Донецкой и Николаевской областях. Среди освобожденных военнослужащих два офицера и семь представителей рядового и сержантского состава.

Спасенные из плена относятся к следующим подразделам:

- Донецкий пограничный отряд,

- 1-й отдельный батальон охраны особо важных государственных объектов,

- 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,

- 2-й отдельный стрелковый батальон Теробороны,

- 1-й отдельный Феодосийский батальон морской пехоты,

– 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

Самому младшему из уволенных защитников исполнилось 27 лет, самому старшему — 47 лет. По меньшей мере, пятеро из освобожденных имеют ранения или болезни.