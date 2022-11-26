Из Луганской области оккупанты собрались вывезти в рф еще более 10 тысяч детей

Оккупанты подготовили 10,5 тысяч детей к вывозу в рф.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Российская оккупация администрация на временно оккупированной территории Луганщины отчиталась, что для 15 тысяч детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры. Ввезенные из рф медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей «требуют специальной медицинской помощи». Именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию россии. Сначала их помещают в специализированные оздоровительные заведения, затем по ряду надуманных причин, задерживают возвращение детей домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины», – говорится в сообщении.

К примеру, в пенсионате «Фея-3» в городе анапа краснодарского края уже находится более 1500 человек из ВОТ Херсонской области. Граждан Украины склоняют к оформлению заявок на получение российских паспортов и открытие счетов в российских банках, якобы для выплаты социальной помощи.

Также россияне уже завезли 6 мобильных медицинских пунктов на ВОТ Херсонщины. Это специализированные грузовые автомобили, оборудованные под мобильные диагностические кабинеты. Оккупанты пытаются как можно скорее заменить украинцев на оккупированных территориях россиянами.

«ЦНС призывает жителей ВОТ не допускать российских врачей к обследованию украинских детей, чтобы не стать жертвой депортации. Берегите детей от подлости россиян, а по возможности оставьте регион. Вернемся домой после деоккупации!» – подытожили в Центре Нацпротива.

Напомним, что ранее оккупанты активизировали рекламу о похищении украинских детей и их принудительном усыновлении.