Вице-спикер госдумы рф пожелал украинцам «замерзнуть и сгнить», а удары по энергообъектам назвал «проявлением святой ненависти»

Вице-спикер государственной думы россии Борис Чернышов открыто призвал к геноциду украинцев.
Свои призывы он высказал в эфире пропагандистского телевиденья.
По словам официального лица госдумы рф, украинцы должны «замерзнуть и сгнить».
— Если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там замерзнуть и сгнить. Обычные люди должны выйти на улицу и закончить нацистский режим Зеленского!
При этом он также назвал массированные ракетные удары по энергетике Украины «проявлением святой ненависти».
Напомним, в субботу, 26 ноября, в Херсоне отремонтирована линия 150 кВ, питающая значительную часть жителей города и объекты критической инфраструктуры.