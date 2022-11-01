Вице-спикер госдумы рф пожелал украинцам «замерзнуть и сгнить», а удары по энергообъектам назвал «проявлением святой ненависти»

Вице-спикер государственной думы россии Борис Чернышов открыто призвал к геноциду украинцев.

Свои призывы он высказал в эфире пропагандистского телевиденья.

По словам официального лица госдумы рф, украинцы должны «замерзнуть и сгнить».

— Если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там замерзнуть и сгнить. Обычные люди должны выйти на улицу и закончить нацистский режим Зеленского!

При этом он также назвал массированные ракетные удары по энергетике Украины «проявлением святой ненависти».

Напомним, в субботу, 26 ноября, в Херсоне отремонтирована линия 150 кВ, питающая значительную часть жителей города и объекты критической инфраструктуры.