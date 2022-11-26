Российские оккупанты своими обстрелами превратили день памяти в день террора, – Зеленский

Российские ракетные удары превратили день памяти жертв голодоморов в день террора.

Об этом в вечернем видеообращении заявил Владимир Зеленский.

«Сегодня днем враг нанес ракетный удар по Днепропетровщине, частному сектору, обычным домам. Есть раненые. Обстреливали Донбасс, Юг и другие регионы. Россия и этот день, день памяти, превращает в день террора», – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что российские оккупанты обязательно ответят за свои преступления. А украинцы выгонят из своей земли.